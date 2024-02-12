В воинской части российского Ставрополя вспыхнул пожар: горел вражеский штаб

В одной из воинских частей российского города Ставрополь 12 февраля произошел пожар. Местные власти уверяют, что в результате инцидента якобы никто не пострадал.

По предварительным данным, горело здание штаба. Возгорание возникло на первом этаже, людей эвакуировали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о пожаре

Возгорание локализовали на площади в 30 квадратных метров. По версии местных властей, причиной могло стать короткое замыкание "в одном из кабинетов". Мэр города также заявил, что якобы держит ситуацию "под личным контролем"

Интересно, что в своем сообщении о пожаре мэр Ставрополя Иван Ульянченко не упомянул, что именно находится в здании по адресу Артема, 2. Уже впоследствии удалось выяснить, что по этому адресу расположен штаб 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Такая информация отображается на сайте Минобороны страны-агрессора.

Власти также уверяют об отсутствии пострадавших в результате этого огненного "инцидента".

В Ставрополе горело здание штаба / Смотрите видео:

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