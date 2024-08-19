Как пишут российские телеграм-каналы, завод расположен в городе Стерлитамак. Известно, что в результате взрыва есть пострадавшие, передает 24 Канал.

Смотрите также "Успешно сбили" дроны комбинатом: в Ростовской области более суток горит нефтебаза

В Башкирии прогремел мощный взрыв на нефтезаводе

Утром 19 августа на предприятии в Стерлитамаке проходила продувка трубопровода. Около 11:20 прогремел мощный взрыв, а после – вспыхнул пожар.

Пожар после взрыва на заводе: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика, 18+)

Момент взрыва также попал на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как в одно мгновение взрыв охватывает огромную территорию на нефтехимическом заводе, сразу после этого – пламя охватывает немалую площадь.

Момент взрыва на нефтехимическом заводе в Башкирии: смотрите видео

В сети добавляют, что взрыв произошел на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода. Сейчас известно по меньшей мере о 3 пострадавших – 2 газоспасателя предприятия и 1 свидетель. Всех пострадавших госпитализировали. Двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, третий – в тяжелом. Как пишут в сети, у третьего пострадавшего диагностировали 80% ожогов тела.

Сейчас детали взрыва неизвестны. Некоторые российские СМИ со ссылкой на собственные источники заявляют, что произошел взрыв надземного газопровода над железнодорожным переездом. В то же время российское МЧС сообщает, что произошла лишь "разгерметизация".

Пожар уже охватил немалую площадь. Столб дыма видно за сотни метров от места инцидента, а местные жители в сети публикуют кадры пожара.

Масштабный пожар после взрыва: смотрите видео

В Башкирии горит завод: смотрите видео

Столб дыма от пожара: смотрите видео

По информации российского МЧС, сейчас ликвидировать пожар на нефтехимическом заводе в Башкирии пытаются 20 спасателей.

К слову, в ночь на 19 августа произошел пожар на тяговой подстанции Красноярской железной дороги в Кемеровской области. В результате пожара на тяговой подстанции на некоторое время без света и воды остался весь Мариинск. Также была приостановлена работа железной дороги.

Как пишут в сети, пожар произошел из-за технической неисправности.