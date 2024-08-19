Об этом пишут местные телеграм-каналы. Они добавляют, что привлечено немало техники для ликвидации пожара, однако пока это не помогает обуздать огонь, передает 24 Канал.

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Пожар на нефтебазе бушует уже более суток

Уже более суток в российском Пролетарске пылает нефтебаза, которая расположена на комбинате "Кавказ". Объект успешно атаковали дроны ГУР ночью 18 августа.

Российские пропагандисты традиционно заявляли, что якобы "все сбили", однако масштабный пожар, который длится более суток, утверждает совсем о другом.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области: смотрите видео

Губернатор Ростовской области ранее сообщал, что в Пролетарске горит дизельное топливо на складах. Спасатели сразу начали ликвидировать возгорание, однако обуздать огонь у них не получилось.

Известно, что к ликвидации уже привлекли три пожарных поезда, однако это особо не помогает. Местные же жалуются, что столб дым растянулся на десятки километров.