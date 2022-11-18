В столице появится мурал с "ШАРКами", на которые аккумулируют средства ОККО и "Вернись живым"

В Киеве появится новый патриотический мурал, где будет изображен разведывательный комплекс "ШАРК", на который аккумулируют средства ОККО и "Вернись живым".

В его основу ляжет изображение украинской иллюстраторки Дарки Зироньки, опубликованное в рамках флешмоба креативного сообщества на ее странице в инстаграме. Об этом сообщает директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова на своей странице в фейсбуке.

К теме PULLS мести в действии: деньги на первый разведкомплекс "ШАРК" собраны

Рисунок Дарьи Звездочки используют для мурала / Фото из инстаграммы художницы

Разведывательный комплекс "ШАРК" в скором времени будет изображен на мурале в Киеве. Автор изображения Дарца Зиренька нарисовала украинского воина, который держит на плече разведывательный комплекс "ШАРК". К слову, на поставку "ШАРКОВ" в ВСУ сейчас аккумулируют средства ОККО и "Вернись живым".

"Нам очень приятно, что креативное сообщество поддержало нашу с "Вернись живым" инициативу "ОКО ЗА ОКО" и запустило флешмоб. Мы вдохновились работами иллюстраторов и буквально сразу возникла идея положить одну из них в основу мурала. Все работы прекрасны, патриотические, современные и нужно было выбрать одну. Уже пообщались с одним из авторов – Даркой Зиронькой – и предложили сотрудничество", – говорит директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослав Поляков.

"ОКО ЗА ОКО": что известно о благотворительной инициативе

В рамках проекта "ОКО ЗА ОКО" будут закуплены 25 разведывательных комплексов "ШАРК" для нужд Вооруженных Сил Украины. Всего на это нужно 325 миллионов гривен .

Начиная с ноября, сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/DIESEL на покупку "ШАРКОВ". Средства на 2 первых комплекса уже удалось аккумулировать.

Уверены, что благодаря такой поддержке мы быстро приобретем 25 современных разведкомплекса для ВСУ, а после победы мурал будет нам всем напоминанием о сплоченности и патриотизме украинцев, которые бок о бок стали на защиту страны и на фронте, и в тылу.

– отмечает Ярослава Полякова.

"ШАРК" – это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять ряд задач. В состав одного комплекса входят:

наземная станция управления на базе специально модифицированного проходного микроавтобуса,

беспилотные летательные аппараты,

пусковая установка.

Приобретенные с помощью украинцев комплексы "Вернись живым" распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ. Поскольку эта техника является высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.