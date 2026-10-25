В Стрые на Львовщине прогремели взрывы

Вибухи на Львівщині / Колаж 24 Каналу
Российские войска продолжили атаку на Украину утром 25 октября. Угроза обстрелов дошла до западной части страны.
Взрывы слышали во Львовской области. Об этом сообщает Суспильне.
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Что известно?
Воздушная тревога в Стрыйском районе области была объявлена в 08:33. Она была связана с угрозой ударов вражеских дронов.
Через 10 минут Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении реактивного БПЛА на Сколе, курсом на Моршин.
Уже около 08:47 в Стрыйском районе прогремел взрыв. Местные власти пока не информировали о возможных последствиях атаки на регион.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя угрозы.
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Напомним, в ночь на 25 октября Россия атаковала Украину 153 ударными беспилотниками разных типов, в том числе 92 реактивными. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 119 дронов, однако попадание зафиксировали на 15 локациях, а падение обломков – еще на девяти.
В частности, враг атаковал Харьков. В результате ударов загорелись торговый центр и гражданское предприятие. Во время ликвидации последствий агрессор ударил по спасателям. Пострадали четыре человека.
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