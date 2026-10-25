У Стрию на Львівщині прогриміли вибухи

Вибухи чули на Львівщині. Про це пише Суспільне.

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Що відомо?

Повітряну тривогу у Стрийському районі області оголосили о 08:33. Вона була пов'язана із загрозою ударів ворожих дронів.

Через 10 хвилин Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух реактивного БпЛА на Сколе, курсом на Моршин.

Вже близько 08:47 на Стрийщині прогримів вибух. Місцева влада наразі не інформувала про можливі наслідки атаки на регіон.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози.

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