В Сумах раздались взрывы

Российские военные снова атаковали Сумы. После обеда 21 сентября в городе услышали взрывы.

Враг снова атаковал город управляемыми авиабомбами, сообщают Воздушные силы.

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Россия сбросила КАБы на Сумскую и Донецкую области

Около 16:00 корреспонденты Суспільне сообщили, что в Сумах прозвучало несколько взрывов. Впоследствии Воздушные силы написали, что враг атаковал регион КАБами.

Кроме этого, оккупанты запустили КАБ по Донецкой области.

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Последствия вражеской атаки пока неизвестны. Впоследствии эту информацию предоставят в ОВА.

Отметим, по данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов региона. В общем защитники зафиксировали 76 взрывов в результате атак с РСЗО, дронами различных типов, танками, КАБами и ракетой.

Между тем в Донецкой области в результате обстрелов 20 сентября ранены десять человек.