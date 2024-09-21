В Сумах раздались взрывы
Источник:Воздушные силы
Российские военные снова атаковали Сумы. После обеда 21 сентября в городе услышали взрывы.
Враг снова атаковал город управляемыми авиабомбами, сообщают Воздушные силы.
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Россия сбросила КАБы на Сумскую и Донецкую области
Около 16:00 корреспонденты Суспільне сообщили, что в Сумах прозвучало несколько взрывов. Впоследствии Воздушные силы написали, что враг атаковал регион КАБами.
Кроме этого, оккупанты запустили КАБ по Донецкой области.
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Последствия вражеской атаки пока неизвестны. Впоследствии эту информацию предоставят в ОВА.
Отметим, по данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов региона. В общем защитники зафиксировали 76 взрывов в результате атак с РСЗО, дронами различных типов, танками, КАБами и ракетой.
Между тем в Донецкой области в результате обстрелов 20 сентября ранены десять человек.