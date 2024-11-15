Там слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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В Сумах слышали взрыв

Воздушная тревога на территории Сумской области прозвучала ориентировочно в 12.15. Уже через час Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников для этого региона. Уже в 14:42 появилась информация о слышавших в городе взрывах.

В Сумах был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты,

– написали журналисты.

Через мгновение защитники неба снова предупредили о враждебном дроне в небе над городом. По состоянию на данный момент детали по поводу возможных последствий удара обнародованы не были. Очевидно подробности местные власти сообщат позже.

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Напомним, в прошлый раз взрывы в Сумах слышали 13 ноября, их было несколько, тогда россияне атаковали баллистическими ракетами.