Там чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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У Сумах чули вибух

Повітряна тривога на території Сумської області пролунала орієнтовно о 12:15. Вже за понад годину Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для цього регіону. Вже о 14:42 з'явилася інформація про вибухи, які чули у місті.

У Сумах було чути вибух, повідомляють наші кореспонденти,

– написали журналісти.

За мить оборонці неба знову попередили про ворожий дрон у небі над містом. Станом на зараз деталі стосовно ймовірних наслідків удару оприлюднено не було. Вочевидь подробиці місцева влада повідомить пізніше.

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Нагадаємо, попереднього разу вибухи у Сумах чули 13 листопада, їх було кілька, тоді росіяни атакували балістичними ракетами.