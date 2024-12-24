Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрывы прогремели в Сумах

Пограничная Сумщина продолжает страдать от российского террора. Так, в 13:07 в Сумской области объявили тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.

Над Сумской областью фиксировали уже несколько групп вражеских дронов. В 18:50 Воздушные силы в очередной раз предупредили о движении дронов в направлении Сум. Тогда же в городе слышали звуки взрывов.

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Сейчас местные власти не сообщали о разрушениях, повреждения или пострадавших в результате взрыва. Вероятно, об этом сообщат после отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на 19:00 враг продолжает атаковать дронами-камикадзе. Новая группа ударных БПЛА снова заходит на Сумщину с территории Белгородской области. Поэтому, призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя.