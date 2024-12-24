Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи пролунали у Сумах

Прикордонна Сумщина продовжує потерпати від російського терору. Так, о 13:07 у Сумській області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Над Сумщиною фіксували вже кілька груп ворожих дронів. О 18:50 Повітряні сили вкотре попередили про рух дронів у напрямку Сум. Тоді ж у місті чули звуки вибухів.

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Наразі місцева влада не повідомляла про руйнування, пошкодження чи постраждалих внаслідок вибуху. Ймовірно, про це повідомлять після відбою повітряної тривоги.

Станом на 19:00 ворог продовжує атакувати дронами-камікадзе. Нова група ударних БпЛА знову заходить на Сумщину з території Бєлгородської області. Відтак, закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях до відбою.