В Сумах прогремел взрыв
24 Канал собрал, что известно о взрыве в Сумах днем 30 января. Сообщается о пусках КАБов и пролете баллистики.
Российский террор Сумщины не прекращается. В результате ночного удара "Шахедом" по многоэтажке погибли 6 человек, ранены 10. Под завалами могут быть еще люди, ГСЧС продолжают доставать тела.
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Что известно о взрыве в Сумах днем 30 января
О том, что в городе громко, написали корреспонденты Суспильного в 15:41. Минуту спустя в телеграм-канале Воздушных сил появилось сообщение о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
В 15:39 ВС информировали о скоростной цели на Сумщине в юго-западном направлении. Далее она полетела на Полтавщину.
Впрочем, до того, в 15:30 ВС предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Тревогу на Сумщине объявили в 15:29.
В 15:55 добавилась активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
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Мониторы также писали о КАБах и баллистике на Сумскую область.
Официальных данных о последствиях удара пока не было.