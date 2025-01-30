Що відомо про вибух у Сумах сьогодні

Про те, що в місті гучно, написали кореспонденти Суспільного о 15:41. Хвилину потому в телеграм-каналі Повітряних сил з'явилося повідомлення про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 15:39 ПС інформували про швидкісну ціль на Сумщині в південно-західному напрямку. Далі вона полетіла на Полтавщину.

Втім, до того, о 15:30 ПС попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Тривогу на Сумщині оголосили о 15:29.

О 15:55 додалася активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.