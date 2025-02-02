Во время воздушной тревоги в Сумах прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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В Сумах слышали взрыв

В 10:19 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения баллистического вооружения. Кроме того, в 10:22 Воздушные силы предупредили о работе ПВО по ударным и разведывательным БПЛА.

В 10:59 Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Почти сразу после предупреждения, около 11:01, в Сумах прогремел взрыв.

На сейчас местные власти не комментировали ситуацию на Сумщине. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Россия не прекращает террор Сумщины. Прифронтовой и приграничный регион постоянно страдает от вражеских обстрелов.

Так, ночью 30 января оккупанты цинично ударили "Шахедом" по многоэтажке в Сумах. В результате вражеской атаки погибли 10 человек, еще 13 – получили ранения.