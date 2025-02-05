Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и направляться в укрытие гражданской защиты.

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Сумы атакуют вражеские дроны

В Сумской области воздушную тревогу объявили в 19.57. Впоследствии российские войска в очередной раз запустили по территории Украины ударные беспилотники.

Воздушные силы ВСУ также сообщили о вражеском БПЛА над Сумами и призвали жителей находиться в укрытиях.

По словам корреспондентов Суспильного, взрыв в Сумах произошел около 23:32.

К слову, оперативно о тревогах, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Вечером 5 февраля российская оккупационная армия также атаковала Харьков. По предварительной информации, вражеский БпЛА ударил по Киевскому району города – там россияне атаковали один из крупнейших рынков Харькова.