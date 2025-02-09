Вечером 9 февраля в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов". Опасность нависла и над Сумщиной, передает 24 Канал со ссылкой на городского главу Сум.

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В Сумах громко

Около 22:56 в Сумах раздался взрыв. Об этом сообщил мэр Александр Лысенко. Он отметил, что перед взрывом жители города могли слышать работу ПВО. Чиновник призвал горожан находиться в укрытиях.

Позже Лысенко перепостил сообщение от мониторинового канала, в котором говорилось, что враг попал дроном по автостоянке.

Напомним, что ранее Воздушные силы предупреждали, что "Шахеды" находятся на севере, юге и центре Сумщины и двигаются курсом на юго-запад.

Отметим, что тревога досталась и Киевской области. Там тоже была слышна работа сил противовоздушной обороны.

К слову, днем ​​по Сумской области был нанесен баллистический удар. Враг ударил ракетой по промышленной зоне областного центра. К счастью, обошлось без жертв.