В Сумах прогремел взрыв

Россия продолжает постоянный террор гражданского населения Сумской области. В ночь на 12 апреля в областном центре раздался взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Сумах сегодня

Взрыв в Сумах прогремел около 22:52. Заметим, что воздушная тревога в области продолжается уже более 8 часов. Ее объявили в 14:41.

Что именно стало причиной взрыва, – пока доподлинно неизвестно. Однако в 22:22 Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией на Сумскую область.

Также в 22:48 мониторинговые каналы писали о вражеском беспилотнике на Сумы.

По состоянию на 23:10 официальных комментариев от местных властей еще не было.

Воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.

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