В Сумах прогремел взрыв
- В Сумах прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиабомб. Мониторинговые каналы писали о БПЛА.
- Воздушная тревога в Сумской области продолжается более 8 часов.
Россия продолжает постоянный террор гражданского населения Сумской области. В ночь на 12 апреля в областном центре раздался взрыв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Обратите внимание Россия атакует "Шахедами": какие области под угрозой удара
Что известно о взрыве в Сумах сегодня
Взрыв в Сумах прогремел около 22:52. Заметим, что воздушная тревога в области продолжается уже более 8 часов. Ее объявили в 14:41.
Что именно стало причиной взрыва, – пока доподлинно неизвестно. Однако в 22:22 Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией на Сумскую область.
Также в 22:48 мониторинговые каналы писали о вражеском беспилотнике на Сумы.
По состоянию на 23:10 официальных комментариев от местных властей еще не было.
Воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.
Важно Риск чрезвычайно высок: фото взрывоопасных предметов, которые россияне сбрасывают с БпЛА
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.