Вечером 6 мая в Сумах прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Вибух у Сумах 6 травня

Взрыв в Сумах прогремел около 17:36. Заметим, что тревогу в области объявили еще в 15:37.

Что именно стало причиной взрыва, – местные власти пока не комментировали. Однако в 15:33 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-восточного направления.

По состоянию на 17:50 воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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