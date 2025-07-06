В Сумах прогремел взрыв

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Сумах

Так, взрыв в Сумах слышали около 8:34.

Незадолго до этого Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, Кроме этого, сообщалось о вражеском БпЛА в центре Сумщины, который направлялся курсом на юг.

Заметим, что тревога в Сумской области продолжается еще от 5:58.