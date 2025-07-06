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24 Канал Новости Украины В Сумах прогремел взрыв
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В Сумах прогремел взрыв

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • В Сумах прогремел взрыв в 8:34 во время тревоги, которая длится с 5:58.
  • Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения и вражеский БпЛА в регионе.
Взрыв в Сумах 6 июля
Взрыв в Сумах 6 июля / Коллаж 24 Каналу

Утром 6 июля в Сумах прогремел взрыв. В это время в регионе сохранялась тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Сумах

Так, взрыв в Сумах слышали около 8:34.

Незадолго до этого Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, Кроме этого, сообщалось о вражеском БпЛА в центре Сумщины, который направлялся курсом на юг.

Заметим, что тревога в Сумской области продолжается еще от 5:58.

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Заметим, этой ночью Украину атаковали 157 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников имитаторов. Силы ПВО обезвредили 117 БпЛА: 98 – сбито огневыми средствами поражения, 19 – локально потеряно/подавлено РЭБ. Однако защитники неба предупредили, что атака еще продолжается.