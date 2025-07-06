В Сумах прогремел взрыв

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно о взрывах в Сумах
Так, взрыв в Сумах слышали около 8:34.
Незадолго до этого Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, Кроме этого, сообщалось о вражеском БпЛА в центре Сумщины, который направлялся курсом на юг.
Заметим, что тревога в Сумской области продолжается еще от 5:58.
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Заметим, этой ночью Украину атаковали 157 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников имитаторов. Силы ПВО обезвредили 117 БпЛА: 98 – сбито огневыми средствами поражения, 19 – локально потеряно/подавлено РЭБ. Однако защитники неба предупредили, что атака еще продолжается.