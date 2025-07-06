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24 Канал Новини України У Сумах пролунав вибух
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У Сумах пролунав вибух

Дмитро Усик
Основні тези
  • У Сумах пролунав вибух о 8:34 під час тривоги, яка триває з 5:58.
  • Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння та ворожий БпЛА в регіоні.
Вибух у Сумах 6 липня
Вибух у Сумах 6 липня / Колаж 24 Каналу

Зранку 6 липня у Сумах чули вибух. У цей час у регіоні зберігалася тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Так, вибух у Сумах чули близько 8:34.

Незадовго до цього Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, Окрім цього, повідомлялося про ворожий БпЛА в центрі Сумщини, що прямував курсом на південь.

Зауважимо, що тривога в Сумській області триває ще від 5:58.

Важливо: оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.

Зауважимо, цієї ночі Україну атакували 157 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників імітаторів. Сили ППО знешкодили 117 БпЛА: 98 – збито вогневими засобами ураження, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ. Проте оборонці неба попередили, що атака ще триває.