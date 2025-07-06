У Сумах пролунав вибух

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Так, вибух у Сумах чули близько 8:34.

Незадовго до цього Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, Окрім цього, повідомлялося про ворожий БпЛА в центрі Сумщини, що прямував курсом на південь.

Зауважимо, що тривога в Сумській області триває ще від 5:58.