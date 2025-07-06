У Сумах пролунав вибух

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Операція "Дроноцид": як ЗСУ можуть вираховувати місця запуску російських дронів
Що відомо про вибухи у Сумах
Так, вибух у Сумах чули близько 8:34.
Незадовго до цього Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, Окрім цього, повідомлялося про ворожий БпЛА в центрі Сумщини, що прямував курсом на південь.
Зауважимо, що тривога в Сумській області триває ще від 5:58.
Важливо: оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.
Зауважимо, цієї ночі Україну атакували 157 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників імітаторів. Сили ППО знешкодили 117 БпЛА: 98 – збито вогневими засобами ураження, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ. Проте оборонці неба попередили, що атака ще триває.