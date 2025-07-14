В Сумах снова прогремел взрыв

Утром 14 июля в Сумах слышали взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.

В 09:09 в Сумской области была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, а соответственно и угрозы применения врагом авиационных средств поражения, передает 24 Канал.

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Взрыв в Сумах

Кроме того, по данным Воздушных сил, в Сумской области наблюдалась активность разведывательных БПЛА. Военные предупреждали о возможной работе ПВО.

Около 10.55 в Сумах слышали взрыв. Уже в 11:48 в городе снова прогремел взрыв.

Напомним, что в ночь на 14 июля враг атаковал Украину 140 дронами и ракетами. Под удар попала и Сумщина. В Шосткинской общине в результате ударов БпЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин – 50 и 55 лет. Также ранения получили четыре жителя одного из многоквартирных домов, среди них – 7-летний ребенок. В Шостке повреждено около 30 многоэтажных, частных домов и нежилых построек.

В Сумской общине дроны атаковали один из объектов гражданской инфраструктуры. Произошло частичное разрушение нежилого здания с последующим возгоранием.