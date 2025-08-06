Вечером 6 августа жители Сум слышали ряд взрывов.

24 Канал собрал, что известно об этом.

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Что известно о взрывах в Сумах вечером 6 августа?

О том, что в городе громко, написали корреспонденты Суспильного. Судя по их сообщениям, некоторые взрывы были до тревоги. Сирены прозвучали в 21:01, а первые взрывы – в 20:59.

В целом взрывов в Сумах вечером было не менее 5 – буквально в течение 5 минут.

Мониторинговые сообщества сообщали, что есть угроза от скоростных целей для Сумщины. Они указали, что последствия обстрела уточняют, информацию об этом предоставит Сумская ОВА.

Воздушные силы вечером не публиковали сообщения.

К слову, Владимир Зеленский 6 августа, в годовщину начала Курской операции, побывал на Сумской области.

"Мы перенесли войну на территорию государства-агрессора и до сих пор мы действуем на ее территории. Мы доказали – когда многие говорили о тупике и разочаровывались в Украине, мы доказали, что украинцы умеют действовать правильно. И мы доказали, что многие российские угрозы были блефом", – написал он.

А по дороге назад Зеленский поговорил с Трампом.