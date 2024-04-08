В Сумах слышали взрывы: был авиаудар по гражданской инфраструктуре
В Сумах прогремел взрыв. Предварительно было предупреждение о пусках управляемых авиационных бомб.
Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, а затем об
угрозе применения авиационных средств поражения для Сумской области.
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"Пуски управляемых авиационных бомб на Сумщине", – предупредило командование ВС.
Корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах в области около 15:12.
"В Сумах слышны взрывы", – отмечало СМИ.
Сейчас других деталей о вероятном попадании, или работе противовоздушной обороны – не было.
Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 15:04.
Последствия атаки
Обновление. Сумская областная военная администрация впоследствии сообщила, что враг нанес удар по гражданской инфраструктуре города. Там отметили, что последствия атаки уточняют.
"После 15:00 россияне совершили авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.
В ОВА призвали жителей Сумщины реагировать на сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие.
Взрывы в Украине сегодня
К слову, несколькими часами до этого враг атаковал также Запорожье. Известно, что враг баллистикой обстрелял гражданскую инфраструктуру города. В результате атаки пострадали шестеро местных граждан
Ударом россияне также повредили 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение.