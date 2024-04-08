В Сумах слышали взрывы: был авиаудар по гражданской инфраструктуре

В Сумах прогремел взрыв. Предварительно было предупреждение о пусках управляемых авиационных бомб.

Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, а затем об

угрозе применения авиационных средств поражения для Сумской области.

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"Пуски управляемых авиационных бомб на Сумщине", – предупредило командование ВС.

Корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах в области около 15:12.

"В Сумах слышны взрывы", – отмечало СМИ.

Сейчас других деталей о вероятном попадании, или работе противовоздушной обороны – не было.

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 15:04.

Последствия атаки

Обновление. Сумская областная военная администрация впоследствии сообщила, что враг нанес удар по гражданской инфраструктуре города. Там отметили, что последствия атаки уточняют.

"После 15:00 россияне совершили авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.

В ОВА призвали жителей Сумщины реагировать на сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие.

Взрывы в Украине сегодня

К слову, несколькими часами до этого враг атаковал также Запорожье. Известно, что враг баллистикой обстрелял гражданскую инфраструктуру города. В результате атаки пострадали шестеро местных граждан

Ударом россияне также повредили 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение.