Пока нет официальных данных, чем именно россияне ударили по Сумам. Но ранее Воздушные силы информировали о движении "Шахедов".

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Что известно о взрывах в Сумах поздно вечером 22 августа

23:33, 22 августа Тростянецкий городской совет просит жителей находиться в укрытиях. В громаде идет работа по воздушным целям.

23:23, 22 августа Повторный взрыв в Сумах.

23:20, 22 августа В Сумах взрыв, – корреспонденты Суспильного.

23:18, 22 августа В Ахтырке слышали звук взрыва, вероятно, за городом, – корреспонденты Суспильного.

23:16, 22 августа "Шахеды" севернее Ахтырки движутся на юго-запад в направлении Полтавщины, – ВС.

22:37, 22 августа Движение ударных БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины, – ВС.

21:54, 22 августа Пуски УАБ тактической авиацией на Сумщине, – ВС.