Наразі немає офіційних даних, чим саме росіяни вдарили по Сумах. Та раніше Повітряні сили інформували щодо руху "Шахедів".

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Що відомо про вибухи в Сумах пізно ввечері 22 серпня

23:33, 22 серпня Тростянецька міська рада просить мешканців перебувати в укриттях. У громаді йде робота по повітряних цілях.

23:23, 22 серпня Повторний вибух у Сумах.

23:20, 22 серпня У Сумах вибух, – кореспонденти Суспільного.

23:18, 22 серпня В Охтирці чули звук вибуху, ймовірно, за містом, – кореспонденти Суспільного.

23:16, 22 серпня "Шахеди" північніше Охтирки рухаються на південний захід у напрямку Полтавщини, – ПС.

22:37, 22 серпня Рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини, – ПС.

21:54, 22 серпня Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині, – ПС.