Наразі немає офіційних даних, чим саме росіяни вдарили по Сумах. Та раніше Повітряні сили інформували щодо руху "Шахедів".
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Що відомо про вибухи в Сумах пізно ввечері 22 серпня
Тростянецька міська рада просить мешканців перебувати в укриттях. У громаді йде робота по повітряних цілях.
Повторний вибух у Сумах.
У Сумах вибух, – кореспонденти Суспільного.
В Охтирці чули звук вибуху, ймовірно, за містом, – кореспонденти Суспільного.
"Шахеди" північніше Охтирки рухаються на південний захід у напрямку Полтавщини, – ПС.
Рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини, – ПС.
Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині, – ПС.
На Сумщині тривога.