В Сумах прогремели взрывы

19 сентября 2024, 15:39
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Автор: Диана Квасневская

Источник:

Суспильне

В Сумах посреди дня раздались взрывы. В этот момент в регионе была воздушная тревога.

Суспильне сообщило о взрывах в Сумах ориентировочно в 15:36 19 сентября. Какова ситуация в городе и области – информирует 24 Канал.

15:36, 19 сентября

Суспильне сообщило о двух взрывах в Сумах.

14:19, 19 сентября

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

14:15, 19 сентября

В Сумской области объявили о воздушной тревоге.