В Сумах прогремели взрывы
19 сентября 2024, 15:39Читати новину українською
Источник:Суспильне
В Сумах посреди дня раздались взрывы. В этот момент в регионе была воздушная тревога.
Суспильне сообщило о взрывах в Сумах ориентировочно в 15:36 19 сентября. Какова ситуация в городе и области – информирует 24 Канал.
Суспильне сообщило о двух взрывах в Сумах. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В Сумской области объявили о воздушной тревоге.
15:36, 19 сентября
14:19, 19 сентября
14:15, 19 сентября
Суспильне сообщило о двух взрывах в Сумах.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
В Сумской области объявили о воздушной тревоге.