В Сумах раздался взрыв: тревога в области уже 11 часов

Оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Сумщины. Утром 24 сентября в Сумах раздался взрыв.

Воздушная тревога в области продолжается уже почти 11 часов. О взрыве сообщило Суспильное.

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Что известно о взрыве в Сумах сегодня

Около 05:30 журналисты написали, что в Сумах слышен взрыв. Пока официальных сообщений от властей нет.

Заметим, в 04:35 Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на Северо-Восточном и Восточном направлениях. Отмечали, что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Также ранее украинские защитники сообщали о российских ударных дронах на Сумщине. Кстати, этой ночью оккупанты также в очередной раз атаковали область КАБами.

По состоянию на 05:45 воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности. До отбоя находитесь в укрытии.