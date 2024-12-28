Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Выживут сильнейшие: почему закрываются рестораны и как на это влияют цены, война и мобилизация

Что известно о взрывах в Сумах

Так, в 17:16 в Сумах был слышен звук взрывов. Последний раз тревога в Сумской области звучала в пятницу, 28 декабря. Сирены не звучали и после сообщений о взрывах.

По состоянию на эту минуту никакой информации относительно взрыва и потенциальных последствий атаки ни городской глава, ни ОВА не обнародовали.

Следить за тревогой по Украине онлайн: смотрите карту

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

К слову, последний раз о взрывах в Сумах, по данным Суспильного, сообщалось 26 декабря. Тогда враг наносил удары несколько раз в течение дня. В областной военной администрации отмечали, что враг осуществляет массированный обстрел приграничья Сумщины, используя различные виды оружия, в том числе КАБы и беспилотники.