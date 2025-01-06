Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие.

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Что известно о взрывах в Сумах

Так, примерно в 13:20 в Сумах был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного.

Воздушная тревога в Сумской области продолжается с 8:22.

Заметим, в 12:52 Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. "Угроза применения авиационных средств поражения", – уточнили там. А в 12:17 сообщалось о российских БПЛА в районе города Сумы.

В то же время местные паблики сразу после сообщений о взрывах заверили, что громкие звуки являются следствием работы Сил обороны Украины.

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В 13:38 в Сумской области объявили отбой воздушной тревоги.