Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати в укриття.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Так, приблизно о 13:20 у Сумах було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряна тривога в Сумській області триває з 8:22.

Зауважимо, о 12:52 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. "Загроза застосування авіаційних засобів ураження", – уточнили там. А о 12:17 повідомлялося про російські БпЛА у районі міста Суми.

Водночас місцеві пабліки одразу після повідомлень про вибухи запевнили, що гучні звуки є наслідком роботи Сил оборони України.

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О 13:38 у Сумській області оголосили відбій повітряної тривоги.