Посреди дня воскресенья, 13 июля, российские ударные беспилотники атакуют украинские города. Вследствие этого в Сумах прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что незадолго до взрыва были сообщения об угрозе.

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Что известно о взрывах в Сумах

Ориентировочно в 13:57 в Воздушных силах ВСУ сообщили о вражеском разведывательном беспилотнике на востоке Сумской области. Там сообщили, что привлекли соответствующие средства для сбивания воздушной цели противника.

Уже в 14:08 появились первые сообщения о том, что в Сумах было громко. В тот же момент, согласно обнародованной информации, на территории региона объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронового удара.

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА,

– говорится в сообщении.

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К слову, также под ударом оказалась Днепропетровская область. Жители города Самар слышали взрывы, вероятно, вызванные работой сил ПВО. Населенный пункт оказался под массированной атакой беспилотников.