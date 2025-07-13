В Сумах прогремели взрывы
- 13 июля российские ударные беспилотники атакуют украинские города, в частности под ударом оказались Сумы.
- В 14:08 в Сумах прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников
Посреди дня воскресенья, 13 июля, российские ударные беспилотники атакуют украинские города. Вследствие этого в Сумах прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что незадолго до взрыва были сообщения об угрозе.
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Что известно о взрывах в Сумах
Ориентировочно в 13:57 в Воздушных силах ВСУ сообщили о вражеском разведывательном беспилотнике на востоке Сумской области. Там сообщили, что привлекли соответствующие средства для сбивания воздушной цели противника.
Уже в 14:08 появились первые сообщения о том, что в Сумах было громко. В тот же момент, согласно обнародованной информации, на территории региона объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронового удара.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА,
– говорится в сообщении.
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К слову, также под ударом оказалась Днепропетровская область. Жители города Самар слышали взрывы, вероятно, вызванные работой сил ПВО. Населенный пункт оказался под массированной атакой беспилотников.