В Сумах слышали взрывы: работало ПВО
В Сумах сообщают о взрывах. Мэр предупредил, что в городе работало ПВО.
Отметим, что воздушная тревога в области была объявлена в 10:51. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о возможном применении ударных дронов.
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В Сумской области работало ПВО
Городской голова подчеркнул, что слышавшие горожане взрывы – это работа противовоздушной обороны.
Сохраняем спокойствие! Находимся в укрытиях! Работает ПВО!
– подчеркнул Лысенко.
В Сумской ОВА призвали горожан не покидать укрытий, пока не закончится воздушная тревога, и ожидать официальной информации от органов власти. Кроме того, еще раз подчеркнули не выкладывать фото и видео с мест вероятных прилетов.
Телеграм-канал "Суспильне Сумы" в сети сообщил, что после взрывов в городе также перекрыто движение транспорта по одной из улиц. Также в сети распространяется информация о том, что пострадал один из домов. Однако официальная информация от ОВА пока не поступала.
Россияне ночью атаковали "Шахедами"
- В ночь на 3 июля враг атаковал территорию Украины дронами-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога звучала в восточных, южных и центральных областях.
- Местные жители сообщали о взрывах в Запорожской и Николаевской областях. Также звуки взрывов, подобные работе ПВО, слышали в Кировоградской области.
- Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что враг запустил 17 дронов-камикадзе с юго-восточного направления.
- В результате боя силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Остальные – не достигли своих целей.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что ночью 3 июля в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два ударных дрона "Shahed-136/131", а в течение дня 2 июля – один ударный беспилотник "Ланцет".
- О сбитии "Шахедов" утром 3 июля сообщили и в Хмельницкой ОВА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.