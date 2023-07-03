В Сумах слышали взрывы: работало ПВО

В Сумах сообщают о взрывах. Мэр предупредил, что в городе работало ПВО.

Отметим, что воздушная тревога в области была объявлена в 10:51. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о возможном применении ударных дронов.

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В Сумской области работало ПВО

Городской голова подчеркнул, что слышавшие горожане взрывы – это работа противовоздушной обороны.

Сохраняем спокойствие! Находимся в укрытиях! Работает ПВО!

– подчеркнул Лысенко.

В Сумской ОВА призвали горожан не покидать укрытий, пока не закончится воздушная тревога, и ожидать официальной информации от органов власти. Кроме того, еще раз подчеркнули не выкладывать фото и видео с мест вероятных прилетов.

Телеграм-канал "Суспильне Сумы" в сети сообщил, что после взрывов в городе также перекрыто движение транспорта по одной из улиц. Также в сети распространяется информация о том, что пострадал один из домов. Однако официальная информация от ОВА пока не поступала.

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