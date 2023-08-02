29 июля враждебно ракета разрушила учебный корпус Сумского межрегионального высшего профессионального училища, где расположен Центр исследований движения сопротивления Голодоморов на Сумщине.

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С начала его открытия здесь действовала уникальная выставка графических рисунков Николая Бондаренко "Украина – 1933: кулинарная книга. Память человеческая". Экспозиция включала 89 работ,

– рассказали в обладминистрации.

После ракетной атаки россиян уникальные работы нашего земляка, благодаря которым практически весь мир узнал Геноцид украинцев, оказались под завалами.

Благодаря слаженной работе подразделений ГСЧС Украины в Сумской области, помощи сотрудников учреждения и волонтеров большинство линоритов Николая Бондаренко – 66 гравюр – были спасены.

Уникальные линориты, посвященные Голодомору, доставали из-под завалов / Фото Сумской ОВА

В МВД обнародовали кадры спасательной операции:

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