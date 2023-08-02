29 июля враждебно ракета разрушила учебный корпус Сумского межрегионального высшего профессионального училища, где расположен Центр исследований движения сопротивления Голодоморов на Сумщине.
Смотрите также Цинический удар России по Сумам: количество раненых снова возросло, среди них полуторагодовалый ребенок
С начала его открытия здесь действовала уникальная выставка графических рисунков Николая Бондаренко "Украина – 1933: кулинарная книга. Память человеческая". Экспозиция включала 89 работ,
– рассказали в обладминистрации.
После ракетной атаки россиян уникальные работы нашего земляка, благодаря которым практически весь мир узнал Геноцид украинцев, оказались под завалами.
Благодаря слаженной работе подразделений ГСЧС Украины в Сумской области, помощи сотрудников учреждения и волонтеров большинство линоритов Николая Бондаренко – 66 гравюр – были спасены.
Уникальные линориты, посвященные Голодомору, доставали из-под завалов / Фото Сумской ОВА
В МВД обнародовали кадры спасательной операции:
Цинический удар по Сумам: главное
- Россия вечером 29 июля нанесла ракетный удар по учебному заведению в Сумах.
- В результате атаки врага погибли два человека, трое остаются в больнице. Число пострадавших от российских обстрелов возросло до 22 человек.