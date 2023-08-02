29 липня ворожа ракета зруйнувала навчальний корпус Сумського міжрегіонального вищого професійного училища, де був розташований Центр досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині.
Дивіться також Цинічний удар Росії по Сумах: кількість поранених знову зросла, серед них півторарічна дитина
З початку його відкриття тут діяла унікальна виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка "Україна – 1933: кулінарна книга. Пам'ять людська". Експозиція включала 89 робіт,
– розповіли в обладміністрації.
Після ракетної атаки росіян унікальні роботи нашого земляка, завдяки яким практично весь світ дізнався про Геноцид українців, опинились під завалами.
Завдяки злагодженій роботі підрозділів ДСНС України у Сумській області, допомозі співробітників закладу та волонтерів більшість ліноритів Миколи Бондаренка – 66 гравюр – були врятовані.
Унікальні лінорити, присвячені Голодомору діставали з-під завалів / Фото Сумської ОВА
У МВС оприлюднили кадри рятувальної операції:
Цинічний удар по Сумах: головне
- Росія увечері 29 липня здійснила ракетний удар по навчальному закладу в Сумах.
- Унаслідок атаки ворога загинуло дві людини, троє залишаються в лікарні. Кількість постраждалих від російського обстрілу зросла до 22 людей.