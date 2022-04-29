В Сумах убрали "гусара", а в Конотопе – Пушкина: как Сумщина приходит в себя от "русского мира"
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Сумская область, одна из первых принявшая на себя удар российских оккупантов, медленно "оживает". Элитная вражеская танковая группа "застряла" в регионе, благодаря чему удалось отразить наступление на Киев, но убирать "русский мер" придется еще какое-то время.
Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, область начинает налаживать свою жизнь после "гостивания оккупантов". Враг нанес городам и селам большой вред, так что на полное восстановление понадобится время.
Читайте также Конгресс США готов оперативно утвердить инициативу Байдена о 33 миллиардах долларов для Украины
Оправление от "русского мира"
Как сообщил Живицкий, помимо привычного восстановления благоустройства началась борьба с российскими памятниками. В Сумах убрали "гусара", а в Конотопе больше нет памятника Пушкину.
Также продолжится работа по уборке улиц и обочин, разборке завалов, а также восстановлению водоснабжения и газа.
Сумщина приходит в себя от "русского мира": фото
Последние новости Сум
- Оккупанты обстреляли Эсманскую общину: за 30 минут зафиксировали более 50 прилетов.
- Враг усилил свою границу с Сумской и Черниговской областями несколькими подразделениями.
- Курсирование поезда между Киевом и Сумами возобновлено: он ездит раз в сутки.
Смотрите также – почему нужно сносить Пушкиных: видео