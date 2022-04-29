В Сумах убрали "гусара", а в Конотопе – Пушкина: как Сумщина приходит в себя от "русского мира"

Сумская область, одна из первых принявшая на себя удар российских оккупантов, медленно "оживает". Элитная вражеская танковая группа "застряла" в регионе, благодаря чему удалось отразить наступление на Киев, но убирать "русский мер" придется еще какое-то время.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, область начинает налаживать свою жизнь после "гостивания оккупантов". Враг нанес городам и селам большой вред, так что на полное восстановление понадобится время.

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Оправление от "русского мира"

Как сообщил Живицкий, помимо привычного восстановления благоустройства началась борьба с российскими памятниками. В Сумах убрали "гусара", а в Конотопе больше нет памятника Пушкину.

Также продолжится работа по уборке улиц и обочин, разборке завалов, а также восстановлению водоснабжения и газа.

Сумщина приходит в себя от "русского мира": фото

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Оккупанты обстреляли Эсманскую общину: за 30 минут зафиксировали более 50 прилетов.

Враг усилил свою границу с Сумской и Черниговской областями несколькими подразделениями.

Курсирование поезда между Киевом и Сумами возобновлено: он ездит раз в сутки.

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