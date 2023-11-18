Россия атакует Украину ударными БПЛА: на Киевщине работает ПВО

На территории Сумской и Полтавской областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили о движении БПЛА.

Украинцев призывают находиться в укрытиях гражданской защиты. Остаться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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В Киевской ОВА пишут, что в области работает ПВО. Сбивают российские БПЛА, которыми атаковал враг.Воздушную тревогу объявили в Винницкой области.Воздушные силы предупреждают, что дроны-камикадзе летят в направлении Белой Церкви.Как сообщили в ПС ВСУ, группа ударных вражеских дронов приближается к городу Золотоноша в направлении Черкасской области.В Харьковской области объявили отбой воздушной тревоги.Воздушные силы предупредили, что группа российских дронов-камикадзе вошла в воздушное пространство Сумщины.Воздушную тревогу объявили в Черкасской области. Там есть угроза ударных дронов.Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области.Воздушная тревога была объявлена в Киевской области. ПС ВСУ предупредили об угрозе ударных БПЛА.Воздушную тревогу объявили в Черниговской области. Туда двигаются "Шахеды".Воздушные силы заявили о движении вражеских БПЛА через Сумщину в направлении Полтавской области.Воздушные силы заявили, что в Сумской и Полтавской областях есть угроза ударных БПЛА.Воздушную тревогу объявили в Полтавской области.На территории Сумской области объявили воздушную тревогу.