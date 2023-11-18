Россия атакует Украину ударными БПЛА: на Киевщине работает ПВО
18 ноября 2023, 20:59Читати новину українською
На территории Сумской и Полтавской областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили о движении БПЛА.
Украинцев призывают находиться в укрытиях гражданской защиты. Остаться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.
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21:54 Воздушные силы заявили, что в Сумской и Полтавской областях есть угроза ударных БПЛА.20:52 Воздушную тревогу объявили в Полтавской области.20:32 На территории Сумской области объявили воздушную тревогу.