Трагедия произошла, когда часть Сумской области находилась под временной оккупацией. Об этом журналистам 24 канала рассказала студентка София Пинчук.

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Тело ребенка долгое время не могли найти из-за снега

Погибшая семья дружила с ее родителями. По словам Софии, у супругов была своя ферма. Ситуация на Сумщине была сложной, продукты в магазины не привозили, поэтому мужчина каждый день возил в областной центр свежее мясо на продажу. Он понимал, что люди его ждут, так что не мог пропустить ни одного дня.

В начале марта он уехал в Сумы вместе с женой и маленьким ребенком, потому что женщина в тот день не хотела отпускать его самого.

Это было где-то 7 марта. Они перестали выходить на связь, все надеялись, что семья у кого-то осталась. Но примерно через неделю нашли их машину. В терробороне рассказали, что российский танк выстрелил прямо в автомобиль,

– рассказала студентка.

Из-за сильного снега тело ребенка нашли не сразу.

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Зверства россиян в Харьковской области: что известно

Когда Вооруженные Силы Украины освободили города и села Харьковщины, то разоблачили ужасы, которые там происходили во время оккупации. В частности, в Изюме нашли кладбище с массовыми захоронениями.

На нем обнаружили 400 могил. Среди убитых – украинские военные и гражданские. По состоянию на 19 сентября эксперты провели эксгумацию почти 150 тел.

Многие имели признаки насильственной смерти, завязанные руки и колото-резаные раны.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что количество погибших в Изюме может превышать Бучанскую трагедию.

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