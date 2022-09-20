Трагедія трапилася, коли частина Сумської області перебувала під тимчасовою окупацією. Про це журналістам 24 каналу розповіла студентка Софія Пінчук.

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Тіло дитини тривалий час не могли знайти через сніг

Загибла сім'я дружила з її батьками. За словами Софії, у подружжя була своя ферма. Ситуація на Сумщині була складною, продукти в магазини не привозили, то ж чоловік кожного дня возив у обласний центр свіже м'ясо на продаж. Він розумів, що люди на нього чекають, то ж не міг пропустити жодного дня.

На початку березня він поїхав у Суми разом з дружиною та маленькою дитиною, бо жінка у той день не хотіла відпускати його самого.

Це було десь 7 березня. Вони перестали виходити на зв'язок, усі надіялися, що сім'я в когось залишилася. Але десь через тиждень знайшли їхню машину. У теробороні розповіли, що російський танк вистрілив прямо в автомобіль,

– розповіла студентка.

Через сильний сніг тіло дитини знайшли не одразу.

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Звірства росіян на Харківщині: що відомо

Коли Збройні Сили України звільнили міста та села Харківщині, то викрили жахіття, які там відбувалися під час окупації. Зокрема, в Ізюмі знайшли цвинтар з масовим похованням.

На ньому виявили 400 могил. Серед вбитих – українські військові та цивільні. Станом на 19 вересня експерти провели ексгумацію майже 150 тіл.

Багато з них мали ознаки насильницької смерті, зав'язані руки та колото-різані рани.

Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати Бучанську трагедію.

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