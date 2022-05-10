Такую информацию сообщили в фейсбуке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. К сообщению прикрепили фотографии ликвидации огня.
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Напомним, что сегодня, 10 мая, оккупанты нанесли артиллерийский удар по территории Белопольской ОТГ. В результате произошло возгорание остатков сухой растительности на открытой территории. Сообщается, что для тушения пожара привлекалось отделение государственной пожарно-спасательной части.
Ликвидация возгорания на Сумщине спасателями ГСЧС / Фото ГСЧС Украины
О деталях возгорания и его ликвидации рассказали в ГСЧС:
Как уже было установлено, горение происходит на отдельных участках в труднодоступной для техники местности. Поэтому с помощью первичных средств пожаротушения спасателям удалось локализовать пламя, предотвратив его дальнейшее распространение, и ликвидировать пожар,
– написали в фейсбуке.
Что известно о ситуации в Сумской области: коротко
- Несмотря на то, что Вооруженные Силы Украины освободили Сумскую область от российских войск, уже несколько дней подряд захватчики бьют по ее приграничным территориям. Вчера утром, 9 мая, были "прилеты" по Хотинскому обществу.
- В частности, вечером 9 мая около 22 часов россияне обстреляли две общины Сумской области: Новослободскую и Ворожбянскую. К счастью, жертв нет.
- Накануне, 8 мая противник нанес ракетный удар по Сумщине. Под обстрелами оказался Шосткинский район, расположенный вблизи границы с Россией.
- 8 мая, в День памяти и примирения, российские военные в очередной раз проявили себя настоящих: обстреляли еврейское кладбище на Сумщине.
- Агрессор 7 мая обстрелял территории Миропольской и Хотинской общин, расположенных вблизи границы с Курской областью России. Госпогранслужба сообщила, что оккупанты атаковали не только украинскую территорию – ракеты попадали и на территорию России.
- 5 мая Вооруженные Силы Украины сбили крылатую ракету российских оккупантов над Сумщиной. Она летела над Роменским районом.
- Отметим, что 4 мая орда извергов нанесла почти 40 ударов по Шосткинскому району Сумской области из минометов.
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