Такую информацию сообщили в фейсбуке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. К сообщению прикрепили фотографии ликвидации огня.

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Напомним, что сегодня, 10 мая, оккупанты нанесли артиллерийский удар по территории Белопольской ОТГ. В результате произошло возгорание остатков сухой растительности на открытой территории. Сообщается, что для тушения пожара привлекалось отделение государственной пожарно-спасательной части.

Ликвидация возгорания на Сумщине спасателями ГСЧС / Фото ГСЧС Украины

О деталях возгорания и его ликвидации рассказали в ГСЧС:

Как уже было установлено, горение происходит на отдельных участках в труднодоступной для техники местности. Поэтому с помощью первичных средств пожаротушения спасателям удалось локализовать пламя, предотвратив его дальнейшее распространение, и ликвидировать пожар,

– написали в фейсбуке.

Что известно о ситуации в Сумской области: коротко

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