Таку інформацію повідомили у фейсбуці Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До повідомлення прикріпили фотографії ліквідації вогню.
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Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, окупанти завдали артилерійського удару по території Білопільської ОТГ. Внаслідок цього сталося загоряння залишків сухої рослинності на відкритій території. Повідомляється, що на гасіння пожежі залучалося відділення державної пожежно-рятувальної частини.
Ліквідація займання на Сумщині рятувальниками ДСНС / Фото ДСНС України
Про деталі займання та його ліквідацію розповіли у ДСНС:
Як було встановлено, горіння відбувається на окремих ділянках у важкодоступній для техніки місцевості. Тому за допомогою первинних засобів пожежегасіння рятувальникам вдалося локалізував полум'я, запобігши його подальшому поширенню та ліквідувати пожежу,
– написали у фейсбуці.
Що відомо про ситуацію у Сумській області: коротко
- Не дивлячись на те, що Збройні Сили України звільнили Сумську область від російських військ, вже кілька днів поспіль загарбники гатять по її прикордонних територіях. Вчора вранці, 9 травня, були "прильоти" по Хотінській громаді.
- Зокрема, ввечері 9 травня близько 22 години росіяни обстріляли дві громади Сумської області: Новослобідську та Ворожбянську. На щастя, жертв немає.
- Напередодні, 8 травня противник завдав ракетного удару по Сумщині. Під обстрілами опинились Шосткинський район, який розташований поблизу кордону з Росією.
- 8 травня, у День пам'яті та примирення російські військові вкотре проявили своє справжнє нутро: обстріляли єврейське кладовище на Сумщині.
- Агресор 7 травня обстріляв території Миропільської та Хотинської громад, які розташовані поблизу кордону з Курською областю Росії. Держприкордонслужба повідомила, що окупанти атакували не лише українську територію – ракети потрапляли й на територію Росії.
- 5 травня Збройні Сили України збили крилату ракету російських окупантів над Сумщиною. Вона летіла над Роменським районом.
- Зазначимо, що 4 травня орда нелюдів завдала майже 40 ударів по Шосткинського району Сумської області з мінометів.
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