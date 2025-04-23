Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост полиции.
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Что известно об инциденте с военным на Сумщине
Полицейским сообщили, что вооруженный мужчина взял в заложники жителя Сумского района.
Угрожая автоматом, он заставил потерпевшего на собственном авто отвезти его в Киев. При этом нарушитель сделал несколько выстрелов в сторону мужчины.
Правоохранители быстро задержали авто – менее чем через час. В нем были и злоумышленник, и заложник.
Говорится, что пострадавший не пострадал. А фигурант – 47-летний военнослужащий, житель Киевской области.
В настоящее время с ним работают следователи, чтобы установить мотивы нападения. Потерпевший в безопасности, продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
К слову, в Ровно 14-летний мальчик травмировался из-за взрыва литиевой батарейки, его госпитализировали с травматической ампутацией 3 фаланг пальцев руки.
В селе Городок 13-летний мальчик пострадал в результате взрыва петарды, у него диагностированы переломы 2 фаланг пальцев руки.