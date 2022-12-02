Гауляйтеры Светлодарска в Донецкой области обнародовали видео, на котором коммунальщики поднимают краном статую Ленина и устанавливают на постамент. На эти кадры наложили ремикс песни Виктора Цоя "Кукушка".
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"Спрятали его от фашистов": маразму россиян нет предела
Оккупационный "глава" оккупированного города заявил, что памятник Ленину демонтировали в Светлодарске якобы осенью 2013 года. По его словам, местные якобы "спрятали его от фашистов". Хотя на самом деле памятник был демонтирован в 2015 году.
9 лет назад местные жители скрыли от фашистов памятник Владимиру Ильичу Ленину. После этого наши военные эвакуировали его и установили Ильича… Администрация города организовала поиски, вывоз и установку памятника Вождю мирового пролетариата... Это восстановление исторической справедливости. Это не только сохранение культурного наследия, но и дань уважения одному из символов равенства и социальной справедливости,
– заявил гауляйтер Максим Козловский.
Оккупанты поздравили граждан "с этим долгожданным событием". Однако на видео люди безразлично проходят мимо.
Откуда россияне взяли этот памятник
Официальные представители Светлодарской общины отказались дать журналистам комментарий, в том числе о том, где хранили памятник Ленину и как получилось, что он невредим попал в руки оккупантов.
Начальник Бахмутской районной администрации Сергей Кальян заявил, что главное деоккупировать Светлодарск. После этого памятник обязательно демонтируют.
- Напомним, что в городах, которые смогли захватить россияне, оккупанты возвращают постаменты Ленину.
- В частности, в Геническе его буквально достали из мусорника, составив его по частям.
- Также памятник советскому диктатору вернули в Мелитополе и Новой Каховке.