Гауляйтери Світлодарська на Донеччині оприлюднили відео, на якому комунальники підіймають краном статую Леніна та встановлюють на постамент. На ці кадри наклали ремікс пісні Віктора Цоя "Кукушка".

До теми Найвідоміші колаборанти: як зрада України стала сімейним бізнесом

"Сховали його від фашистів": маразм росіян немає меж

Окупаційний "глава" окупованого міста заявив, що пам’ятник Леніну демонтували у Світлодарську нібито восени 2013 року. За його словами, місцеві нібито "сховали його від фашистів". Хоч насправді пам'ятник було демонтовано у 2015 році.

9 років тому місцеві жителі сховали від фашистів пам'ятник Володимиру Іллічу Леніну. Після цього часу наші військові евакуювали його та встановили Ілліча… Адміністрація міста організувала пошуки, вивезення та встановлення пам’ятника Вождеві світового пролетаріату... Це відновлення історичної справедливості. Це не лише збереження культурної спадщини, а й данина поваги одному з символів рівності та соціальної справедливості,

– заявив гауляйтер Максим Козловський.

Окупанти привітали громадян “із цією довгоочікуваною подією”. Проте на відео люди байдуже проходять повз.

Довідка. Російські війська окупували Світлодарськ у травні 2014 році. Вже пів року там немає електрики, води, газу, тепла та зв'язку.

Звідки росіяни взяли цей пам'ятник

Офіційні представники Світлодарської громади відмовились дати журналістам коментар, зокрема про те, де зберігали пам'ятник Леніну та як вийшло, що він неушкоджений потрапив до рук окупантів.

Начальник Бахмутської районної адміністрації Сергій Кальян заявив, що головне деокупувати Світлодарськ. Після цього пам'ятник обов'язково демонтують.