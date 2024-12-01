В Тбилиси продолжаются протесты: начались первые за сегодня столкновения

В Грузии продолжаются протесты после того, как новоизбранная власть отказалась от европейской интеграции. Вечером 1 декабря там в Тбилиси начались первые столкновения.

На воскресный протест в грузинской столице вышли тысячи людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Какова ситуация в Грузии

Грузины уже традиционно собираются у здания парламента. Акции протеста также проходят в Батуми, Кутаиси и других грузинских городах.