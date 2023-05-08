В парке Тбилиси мужчина сорвал флаг Украины: Киев требует расследования

В центральном парке Тбилиси неизвестный сорвал висевший на флагштоке украинский флаг. Украинское посольство потребовало расследовать инцидент.

В парке рядом висели флаги Грузии, ЕС и Украины. Грузинский телеканал обнародовал видео, как мужчина срывает сине-желтый флаг.

Читайте также Данилов ответил, готова ли Украина непосредственно участвовать в освобождении Грузии и Молдовы.

Мужчина может быть пророссийским

Мужчина в синей рубашке и солнцезащитных очках долго ходил у флагштока, после чего флаг спустился вниз. Неизвестный сорвал его, забрал с собой и скрылся. По информации телеканала Mtavari, видео распространил в своих соцсетях мужчина, который и сорвал флаг, а впоследствии его аккаунт стал недоступным.

Также СМИ утверждает, что он является сторонником пророссийского движения "Альт-Инфо" – организации, ранее неоднократно срывавшей флаги ЕС во время своих акций.



Мужчина сорвал флаг Украины / Фото Mtavari

Реакция Украины

Временный поверенный Украины в Грузии Андрей Касьянов подчеркнул, что такой инцидент недопустим. Об этом сообщили в МИД Украины. Далее будут сотрудничать с правоохранительными органами Грузии, чтобы случай расследовали, а виновных привлекли к ответственности.

В Грузии действует закон, предусматривающий штраф в размере 1000 лари за поругание флага или герба страны, с которой Грузия имеет дипломатические отношения.