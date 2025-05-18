ТЦК назвали это "перформансом": в Николаевской области мужчина порезал себе руки в знак протеста

В сети появилось видео, на котором мужчина режет себе руки, вероятно, протестуя против действий ТЦК. В Николаевском областном ТЦК считают это провокацией.

Мужчина был в розыске в реестре "Оберег". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Николаевский областной ТЦК.

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Что известно об инциденте в ТЦК в Николаевской области

На видео слышно, как мужчина говорит, что ни военком, ни начальник полиции "не сможет сломить дух украинского военного". Затем он наносит себе раны на запястье неизвестным предметом.

Мужчина режет себе руки в знак протеста против ТЦК

На другом видео видно, что мужчина идет с окровавленным листом бумаги.

В ТЦК заявили, что мужчина получил повестку на уточнение учетных данных. Вовремя он этого не сделал, а потому был занесен в розыск в реестре "Оберег".

7 мая он таки пришел в Первомайский районный ТЦК и СП. После уточнения данных его направили на ВВК. 12 мая он пришел в ТЦК с группой людей и порезал себе руку.

Мужчина сам вызвал себе скорую, которая оказала ему необходимую помощь. В ТЦК охарактеризовали это словом "перформанс".

"Провокация была продумана и запланирована, ведь накануне вечером в соцсети он призвал людей прийти поддержать его протест", – говорится в заявлении военкомата.

ТЦК также отметили, что действовали в рамках закона и призвали украинцев "не вестись на провокационные призывы"