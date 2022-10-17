В Тернополе и области могут быть новые отключения света: повреждены электросети

В Тернополе и области возможны аварийные отключения света из-за повреждения электросетей в соседних областях в результате вражеских обстрелов.

Предупреждение об отключении света в городе и области сделал мэр Тернополя Сергей Надал.

Внимание В Ровно и Львове – аварийные отключения света, в Тернополе – тоже перебои

Сегодня ударами ракет повреждено энергетическое оборудование электросетей в соседних областях. На данный момент могут быть аварийные отключения в Тернополе и области,

– сообщил он.

Отметим, что предварительно Надал заявлял о работе систем ПВО в Тернополе.

Россияне снова атаковали Украину

Днем 17 октября по всей стране была объявлена воздушная тревога. Во время нее в Хмельницкой и Винницкой области прогремели взрывы.

ДТЭК сообщила об очередной серии ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего пострадало одно из энергетических предприятий.

В Ровно и Львове также сообщили об аварийных отключениях света.

Кроме того, утром россияне дважды нанесли ракетные удары по энергообъектам в Днепропетровской области и попали 3 ракетами в гражданский объект в Сумской области.

Также россияне с утра атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате атаки погибли 4 человека, среди которых беременная женщина.

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