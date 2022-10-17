Попередження про відключення світла в місті та області зробив мер Тернополя Сергій Надал.

Увага У Рівному та Львові – аварійні відключення світла, в Тернополі – теж перебої

Сьогодні ударами ракет пошкоджено енергетичне обладнання електромереж в сусідніх областях. На даний момент можуть бути аварійні відключення в Тернополі і області,

– повідомив він.

Зазначимо, що попередньо Надал заявляв про роботу систем ППО у Тернополі.

Росіяни знову атакували Україну

Удень 17 жовтня по всій країні оголосили повітряну тривогу. Під час неї у Хмельницькій та Вінницькій області пролунали вибухи.

ДТЕК повідомило про чергову серію ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, в результаті чого постраждало одне з енергетичних підприємств.

У Рівному та Львові також повідомили про аварійні відключення світла.

Крім того, вранці росіяни двічі завдали ракетних ударів по енергооб'єктах у Дніпропетровській області та влучили 3 ракетами в цивільний об'єкт на Сумщині.

Також росіяни зранку атакували Київ дронами-камікадзе. Внаслідок атаки загинули 4 людей, серед яких вагітна жінка.

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