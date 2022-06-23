В Тернополе мужчина из Харькова разгуливал по городу с советской символикой

В Тернополе житель Харькова додумался публично использовать коммунистическую символику. Он гулял с ней в общественном месте.

Правоохранители заметили 25-летнего мужчину во время патрулирования улиц Тернополя. Он носил на одежде значки с изображением серпа и молота и советской звезды.

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Снять символику мужчина не хотел

Полицейские попросили снять символику, однако нарушитель отказался. В результате против харьковчанина возбудили уголовное дело. Ведомости внесли в реестр досудебных расследований. Такие действия наказываются лишением свободы до 5 лет с конфискацией имущества или без. Советская символика – запрещена

Напомним, что в Украине еще с 2015 года идет декоммунизация. Согласно законодательству, запрещено производить, распространять, а также публично использовать символику коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. В частности, и посредством сувенирной продукции.

Под запретом:

герб, флаг СССР, других советских республик, нацистской Германии 1935 – 1945 годов;

атрибутика с серпом и молотом или пятиконечной звездой;

символика коммунистической и Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП);

изображения и надписи, посвященные руководителям коммунистических партий и высшим органам власти в СССР;

изображение лозунгов, цитат компартии и НСДАП;

публичное использование гимна СССР или советских республик;

памятники и памятные знаки, посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в СССР.

Обидно, что некоторые граждане забывают об этих нюансах, даже несмотря на полномасштабную войну с Россией, грезящей восстановлением Советского Союза. Однако в майском опросе "Рейтинга" выяснили, что о распаде СССР жалеет только 11% украинцев. Не сожалеет о советском прошлом абсолютное большинство – 87%.

В Украине этот показатель ностальгии снижался с 2010 года – упал с 46% до 11%. В России же за последние 10 лет он в основном рос. В частности, с 2010 года вырос с 55% до 63%.

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