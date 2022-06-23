Правоохоронці помітили 25-річного чоловіка під час патрулювання вулиць Тернополя. Він носив на одязі значки з зображенням серпа і молота та радянської зірки.

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Зняти символіку чоловік не хотів

Поліцейські попросили зняти символіку, однак порушник категорично відмовився. Відтак проти харків'янина відкрили кримінальну справу. Відомості внесли до реєстру досудових розслідувань. Такі дії караються позбавленням волі до 5 років, з конфіскацією майна або без. Радянська символіка – заборонена

Нагадаємо, що в Україні ще з 2015 року триває декомунізація. Відповідно до законодавства, заборонено виготовляти, поширювати, а також публічно використати символіку комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Зокрема, і у вигляді сувенірної продукції.

Під забороною:

герб, прапор СРСР, інших радянських республік, нацистської Німеччини 1935 – 1945 років;

атрибутика із серпом та молотом або п’ятикутною зіркою;

символіка комуністичної партії та Націонал-соціалістичної робочої партії Німеччини (НСДАП);

зображення та написи, присвячені керівникам комуністичних партій та вищих органів влади в СРСР;

зображення гасел, цитат компартії та НСДАП;

публічне використання гімну СРСР чи радянських республік;

пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені особам, що обіймали керівні посади в СРСР.

Прикро, що деякі громадяни забувають про ці нюанси, навіть попри повномасштабну війну з Росією, яка марить відновленням Радянського Союзу. Однак у травневому опитуванні "Рейтингу" з'ясували, що за розпадом СРСР шкодують лише 11% українців. Не жалкує за радянським минулим абсолютна більшість – 87%.

В Україні цей показник ностальгії знижувався з 2010 року – впав із 46% до 11%, Натомість у Росії за останні 10 років він здебільшого зростав. Зокрема, з 2010 року зріс з 55 до 63%.

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